Touba : un individu interpellé avec 6 kg de chanvre indien à Khaïra

Selon le récit de la police, l’homme, identifié comme M. T, se présentait comme un maçon de passage à Touba. Il est descendu d’un mini-car en provenance de Ndoffane et s’est dirigé vers le rond-point pour chercher un transport en direction de Ndindy. Cependant, son comportement suspect a attiré l’attention des forces de l'ordre, qui l’ont invité à se soumettre à un contrôle.



Pris de panique, M. T a soudainement abandonné sa valise et tenté de fuir. Après une brève course-poursuite, il a été rattrapé et conduit au poste de contrôle. L’inspection de sa valise a permis de découvrir six blocs de chanvre indien, pesant au total six kilogrammes.



Le suspect est actuellement en garde à vue pour trafic intérieur de drogue. Une enquête est en cours afin d’interpeller toutes les personnes impliquées dans cette affaire de trafic de drogue. Les autorités continuent leurs investigations pour démanteler d’éventuels réseaux de distribution.