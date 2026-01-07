Touba : une bande spécialisée dans les agressions et vols de véhicules démantelée à Ndamatou

D’après la Police nationale, ces interpellations font suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant qu’un groupe criminel opérait dans le secteur. Les investigations ont révélé que la bande, composée de quatre individus, utilisait un mode opératoire précis : louer les services d’un taxi, ligoter le conducteur dans une zone isolée, puis s’emparer du véhicule et des biens.
Lors de leur dernier forfait, dans la nuit du 5 au 6 janvier 2026, les malfaiteurs ont piégé un chauffeur de Peugeot 406. Sous prétexte d'une erreur d'itinéraire vers le quartier « Domaine Ba », ils l'ont attiré dans une ruelle sablonneuse. Là, ils l'ont étranglé, menacé d'une machette et ligoté, avant de l'abandonner dans les buissons au quartier « Mbadianène ». Les assaillants ont emporté la voiture, des téléphones et une somme d'argent issue d'une tontine.
L'intervention rapide a permis l’interpellation de deux suspects à l’angle « Keur Baye Lahat », alors qu’ils s’apprêtaient à vendre le véhicule volé. Un troisième complice a été arrêté par la suite, tandis que le dernier membre, identifié, est activement recherché. Les mis en cause sont actuellement en garde à vue.
