Tournoi UFOA-A U17 : le Mali prêt pour son premier défi face au Sénégal

L’équipe U17 du Mali s’apprête à affronter le Sénégal ce lundi à 15h GMT au stade Lat Dior de Thiès dans un match décisif pour bien démarrer le tournoi de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football (UFOA-A). À quelques heures du coup d’envoi, l’entraîneur Djefla Diallo a partagé ses impressions sur Radio Kledu.



Selon lui, un bon parcours passe par une victoire lors du premier match. Conscient de l’enjeu, il vise une entame réussie pour mettre son équipe sur la bonne voie : « Gagner le premier match est essentiel dans toute compétition, surtout chez les jeunes. Nous ferons tout pour commencer par une victoire », a-t-il affirmé avec conviction.



Bien qu’il reconnaisse la qualité du Sénégal, Djefla préfère se concentrer sur les atouts de son propre groupe plutôt que de s'attarder sur l’adversaire : « C’est du football de jeunes. J’ai quelques informations sur le Sénégal, mais je préfère compter sur nos forces », a-t-il ajouté, soulignant ainsi la confiance qu'il place en ses joueurs.



D’après le technicien malien, l’ambiance dans le groupe est excellente, les jeunes sont motivés et profitent de l’expérience : « Le moral est au beau fixe. Ils savent ce qu’ils ont à faire et s’amusent entre eux. Ils sont prêts », a-t-il assuré.



Le coach a appelé le peuple malien à soutenir l’équipe : « Nous demandons aux Maliens de prier pour nous. Cette qualification est importante pour le Mali, et nous ferons tout pour l’obtenir », a conclu Djefla Diallo.