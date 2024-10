Tournoi UFOA/A U17 : le Sénégal entame sa campagne ce mardi face au Libéria

Le Tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) se déroulera finalement avec la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. En revanche, il n’y aura pas de la Guinée dans la compétition qui va enfin démarrer ce mardi.



Dans un communiqué diffusé hier, lundi, l’Union des fédérations ouest-africaines de football a annoncé que la Guinée-Bissau et la Sierra Leone, initialement disqualifiées pour le Tournoi UFOA/A U17 pour fraude sur l’âge, ont été réintégrées.



En revanche, la Guinée qui avait également fait un recours pour contester sa disqualification, ne pourra pas participer à la compétition. Le tournoi UFOA A U17 de l’édition 2024, organisé par le Sénégal va finalement débuter ce mardi 22 octobre. Le Sénégal va ouvrir le bal contre le Liberia (16h00 GMT) au stade Lat Dior de Thiès.



A noter que les deux groupes ont été maintenus. Mais la poule A sera finalement constituer de trois nations (Sénégal, Liberia, Gambie), alors que la poule B reste avec le Mali, la Sierra, Leone, la Mauritanie et la Guinée-Bissau.