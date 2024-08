Tournoi UFOA-A : les Aigles de la Médina se qualifient pour la Ligue des champions féminine

Les Aigles de la Médina ont offert au Sénégal une première participation à la Ligue des champions féminine. Les Médinoises ont remporté le tournoi UFOA/A dimanche, en Sierra Leone en dominant (2-1) Determine Girls du Liberia.



Les Médinoises ont réussi là où Dakar Sacré-Cœur et l’Union Sportive des Parcelles-Assainies ont échoué.



Cette performance vient récompenser la superbe saison réalisée par les joueuses de Cheikh Oumar Diouf, qui ont renoué cette année avec le titre de championnes du Sénégal et la Coupe du Sénégal.



Elles deviennent la 4e équipe de la Zone UFOA/A à se qualifier pour la Ligue des champions, après l’AS Mandé (2021 et 2023) et les Determine Girls (2022).