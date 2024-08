Tournoi UFOA U20 : les adversaires du Sénégal connus

L’Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football (UFOA) a effectué ce vendredi 02 août le tirage en sort en vue du démarrage du tournoi. Le Sénégal se retrouve dans la poule B aux côtés du Mali, de la Mauritanie et de la Gambie.



Le groupe A comprend le pays hôte, la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée et la Guinée-Bissau.



Le Sénégal se retrouve dans le groupe de la mort. Les « Lionceaux » devront affronter des adversaires de taille dans le groupe B. Le Mali, en particulier, est reconnu pour ses excellentes performances dans cette catégorie. La Gambie, finaliste malheureux du dernier tournoi, et la Mauritanie, en constante progression ne vont pas lâcher l’affaire.



Pour rappel, cette compétition offrira deux places qualificatives à la prochaine CAN (U20). Le tournoi UFOA est prévu du 15 au 30 septembre prochain en Sierra-Leone.



Le Sénégal, champion en titre, devra au moins accéder à la finale pour espérer une place qualificative pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U20.