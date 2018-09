Tournoi international d'Antibes : Le Sénégal se frotte aux USA avant le mondial

Les « Lionnes » du Sénégal vont participer au tournoi international d’Antibes, une compétition durant laquelle elles vont défier les Etats-Unis avant la coupe du monde. Un match qui servira de test pour Astou Traoré et ses coéquipières.



Le tournoi antibois constitue la dernière étape de la préparation des protégés de Cheikh Sarr, dans le cadre de la Coupe du Monde féminine prévue en Espagne du 22 au 30 septembre.



Le Sénégal, qui est dans le groupe D du Mondial de Tenerife, affrontera le champion en titre et équipe la plus titrée de la compétition (USA) dès l’ouverture de la compétition. Elles auront le lendemain la Lettonie, avant de se reposer le 24 septembre. Leur dernier match de groupe se jouera le mardi 25 septembre et ce sera face à la Chine.