Tous les leaders libérés, Idy va faire face à la presse à 17 heures

Comme Idrissa Seck, tous les leaders de l'opposition arrêtés ainsi que Kilifeu de "Y'en a marre" ont été libérés. Malick Gackou, Thierno Bocoum, Sheikh Alassane Sène et les autres vont pouvoir rentrer chez eux, reprendre des forces et amorcer un nouveau plan de bataille contre le régime de Macky Sall, après le vote de la loi sur le parrainage.



C'est certainement dans ce cadre que le président du parti Rewmi, Idrissa seck a convié la presse nationale et internationale au Point E à 17 heures.