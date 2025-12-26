Trafic de drogue : 17 kg de kush saisis dans un colis venu d’Asie à Dakar

Un nouveau coup dur vient d’être porté au trafic de drogue à Dakar. La Brigade régionale des stupéfiants, relevant de l’OCRTIS, a mis la main sur 17 kilogrammes de kush dissimulés dans un colis en provenance d’Asie, confirmant l’ampleur d’un réseau à dimension internationale.Cette saisie est le prolongement direct d’une précédente opération ayant conduit à l’arrestation d’un individu en possession de 2,57 kg de kush. Selon des sources policières, l’exploitation technique des téléphones portables saisis lors de cette première interpellation a permis de remonter la piste de ce nouvel arrivage et d’en localiser précisément le circuit d’acheminement.Les premières auditions avaient déjà révélé que le principal mis en cause procédait lui-même à la transformation de la drogue. Il utilisait, à son domicile situé à Grand Mbao, des précurseurs et des produits chimiques pour fabriquer le kush avant sa mise en circulation sur le marché local.Avec cette nouvelle saisie de 17 kg, les enquêteurs estiment avoir mis au jour une activité structurée et bien organisée, dépassant le simple cadre d’un trafic local. Les investigations se poursuivent afin d’identifier l’ensemble des membres du réseau et leurs connexions à l’étranger.