Trafic de drogue: Un Sénégalais arrêté en Italie

La consommation régulière et la vente de la drogue est le point faible de nombreux sénégalais notamment ceux de la Diaspora. Agé de 36 ans, un Sénégalais a été arrêté en fin de semaine à Sestri, en Italie en pleine exercice pour écouler sa marchandise.



L’opération anti-drogue des policiers du commissariat de Sestri Ponente a mis en place un dispositif sécuritaire pour saisir certaines adeptes et vendeurs de la drogue. Selon le journal «Les Echos», le Sénégalais inculpé est arrêté en pleine rue pendant qu’il vendait à un citoyen équatorien, venu sur la via Ciro Menotti.



D’après le service mis en place, ce dernier avait un comportement soupçonnant. Peu après qu’il ait passé un coup de file, un sénégalais âgé de 36 ans est venu à sa rencontre, lui remettant une enveloppe qui contient 0.5g de cocaïne en échange d’un billet de banque.



Les services de la police ont mis la main sur le trafiquant sénégalais, qui possédait la somme de 420 euros. Rapidement interpellé, le mis en cause fut menotté et condamné pour le crime de "trafic de drogue". Cependant l’acheteur a été signalé comme consommateur.