Trafic de drogue à Ziguinchor : activement recherché, un dealer tombe avec 4kg de chanvre indien

Seyni Diémé, activement recherché pour trafic illicite de drogue, est tombé à Ziguinchor (sud). Le mis en cause, un maçon de profession, a été arrêté au pont de Tobor au cours d’un contrôle routier. Il avait par devers lui 4 kilogrammes de chanvre indien.



Né en 2023 à Bignona, Seyni avait un problème pour livrer sa marchandise à ses clients ce suite à l’arrestation de tous les membres de son gang. Connu dans le fichier des limiers, il est aussi un multirécidiviste. Ne sachant plus où se donner la tête, il prend son courage à deux mains et décide d’aller tout seul à Ziguinchor pour livrer sa drogue à ses clients.



Le 31 mai 2024, il embarque à bord de sa moto « Jakarta » avec 4 blocs de 1 kilo de chanvre indien. Grande fut sa surprise quand il a vu les policiers en fonction au pont de Tobor, devant lui. Il sera soumis à un contrôle sévère. Fouillé de fond en comble, les flics ont retrouvé dans son sac 4 Kg de chanvre indien.



Seyni Diémé a été transporté au commissariat de police de Ziguinchor. Interrogé, il a reconnu les faits. Cité dans d’autres délits, Seyni a été envoyé en prison, rapporte Libération.