PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Trafic de drogue dure à Ngor : un marchand ambulant arrêté par l’Ocrtis
Les agents de la Brigade régionale des stupéfiants de Dakar de l' Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (Ocrtis) ont interpellé un individu à Ngor, près du Casino du Cap-Vert de Ngor (Dakar), en possession de 37 cailloux de crack et d'un demi-gramme de cocaïne. Son arrestation a eu lieu dans la nuit du 21 au 22 septembre, vers 1h30 du matin. Le suspect a été identifié comme étant Saliou Bodian, 25 ans, qui se présente comme marchand ambulant et qui serait domicilié à Scat Urbam.
 
Cette opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement indiquant l'existence d'un réseau de trafic de drogue dure à Ngor, dont le chef est un jeune homme surnommé « L'Absolu ».
 
Après avoir établi le contact avec lui, rapporte "Libération", une commande de 2,5 g de cocaïne, d'une valeur de 85 000 FCFA, a pu être passée. Le lieu de la transaction, le rond-point du Casino du Cap-Vert, avait été fixé à l'avance. C'est au moment de la livraison que le suspect a été interpellé. La fouille de sécurité a permis de découvrir et de saisir un demi-gramme de cocaïne, 37 cailloux de crack, ainsi qu'une somme d'argent de près de 200 000 FCFA.

Interrogé, il a immédiatement reconnu être le propriétaire de la drogue saisie et a désigné son fournisseur, qui est actuellement activement recherché.
Mardi 23 Septembre 2025 - 10:41


