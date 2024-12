Trafic de drogue dure aux Maristes : le Nigérian Raymond P. Okoh arrêté par l’OCRTIS

Raymond P. Okoh, consultant nigérian établi dans le quartier des Maristes à Dakar, a été arrêté par l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) dans le cadre d’une opération qui a révélé son implication dans un vaste trafic de drogue.



Le 24 décembre 2024, aux environs de 23h30, les agents de l’Ocrtis ont procédé à l’arrestation du sieur Okoh lors d’une transaction surveillée au rond-point des Maristes. L’opération a été déclenchée après plusieurs jours de filature et d’enquête sur ses activités suspectes. Un agent infiltré avait réussi à établir un contact avec le suspect et à acheter 2 grammes de cocaïne pour 50 000 FCFA, scellant ainsi la preuve de son implication dans le trafic, indique L’Observateur.



Une première perquisition effectuée au domicile du mis en cause a permis de découvrir 26 grammes de cocaïne, 20 grammes d’une substance non encore identifiée, une balance électronique, des factures de transferts d’argent et la somme de 450 000 FCFA.



Le lendemain, une seconde perquisition a été menée dans l’appartement de luxe de Raymond P. Okoh, où les agents ont mis la main sur un « pain de cocaïne » d’un kilogramme et un sachet contenant 100 grammes supplémentaires. Au total, 1,1 kg de cocaïne a été saisi.



L’affaire a provoqué la stupéfaction dans ce quartier paisible de Dakar, où Raymond P. Okoh était perçu comme un consultant respecté, diplômé d’institutions internationales et père de trois enfants. Cependant, derrière cette image de professionnel accompli, il menait discrètement une activité criminelle qui l’a conduit dans les filets de la police, a souligné le journal du Groupe Futurs Médias.



Au terme de sa garde à vue, Raymond P. Okoh a été présenté au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar. L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et démanteler tout le réseau lié à ce trafic de drogue dure.