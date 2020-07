Trafic de drogue en Italie : deux (2) Sénégalais arrêtés en possession d’héroïne et de Haschisch

Deux (2) Sénégalais ont été arrêtés en Italie. Ils ont été trouvés en possession d’héroïne, de cocaïne, de marijuana et de Haschisch. Ils ont été interpellés en fin de semaine dernière. Selon « Les Echos », un des Sénégalais a d'abord attiré l’attention des agents de la police italienne. Conscient de la présence de la police, il s’est d’abord attardé dans le flux des passagers, avant de prendre la poudre d’escampette.



Poursuivi, il sera bloqué dans un des magasins où il s’était caché. Pour échapper aux agents qui le poursuivait, il se jette sur l’un d’eux et commence à les frapper avec des coups de pied et des coups de poing, blessant l’un des agents.



Il a finalement été maîtrisé. Dans l’enveloppe qu’il détenait, ont été trouvés environ 11 grammes d’héroïne. Il a été aussitôt arrêté pour résistance et blessures corporelles ainsi que pour trafic et possession de drogue.



Un autre Sénégalais, âgé de 26 ans, qui lui est déjà connu par la police, a été arrêté pour les mêmes faits.