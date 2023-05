Trafic de nationalité sénégalaise: un ressortissant malien déféré au parquet

Après le Syrien Mostapha Alibrahim, Adama Diakité, un ressortissant malien a été arrêté puis déféré au parquet pour "faux, usage de faux et usurpation". Selon nos confrères de Libération, le mis en cause s’était présenté dans les locaux de direction des passeports en vue de procéder au retrait de son passeport muni d’une carte nationale sénégalaise établie au nom de Mamadou Cissé né le 30-10-2003 à Dakar.



Soumis à une interrogation, il a reconnu pour avoir obtenu l’extrait de naissance avec l’aide d’un certain Bouna sans autre précision.



Une enquête est en cours pour identifier ce dernier.