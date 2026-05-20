Dakar : «La Cédéao ne peut pleinement réussir sans une culture juridique communautaire forte» (Fary Seye, SG de ministre)

A Dakar, la capitale sénégalaise, la deuxième édition du Concours régional de plaidoirie de la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) s’est ouverte ce mercredi 20 mai 2026. L’événement prendra fin le vendredi 20 mai. A cette occasion, Fary Seye a prononcé un discours au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom, dont il est le Secrétaire général.



«La Cédéao ne peut pleinement réussir son projet d'intégration sans une culture juridique communautaire forte, portée par des universités dynamiques, des magistrats engagés et une jeunesse formée aux exigences du droit régional et international», a d’abord prévenu M. Fary Seye, qui salue néanmoins une initiative qui «contribue à la formation intellectuelle et citoyenne de la jeunesse ouest-africaine».



En poursuivant son discours, le représentant du ministre a rappelé que les mutations auxquelles son confrontées les pays de la Cédéao font qu’ils ont «besoin d'une nouvelle génération de juristes capables de penser le droit au-delà des frontières nationales». Ce Concours régional de plaidoirie apparaît donc pour lui comme une «heureuse initiative» qui participe à «la construction d'un espace ouest-africain fondé sur le dialogue juridique, le respect des institutions et la primauté du droit» dans l’espace commun.



Le Secrétaire général a enfin adressé un message d’encouragement aux compétiteurs venus de divers horizons, les appelant à œuvrer «bien davantage» pour que le concours soit «une école de rigueur, d'éloquence, de discipline intellectuelle et de confrontation constructive des idées».



Pour rappel, les compétiteurs sont des étudiants issus de huit facultés de droit francophones de la Cédéao, à savoir le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Sénégal et le Togo, avec la République du Cap-Vert en observateur. Chaque faculté inscrit une équipe de trois personnes, composée de deux étudiants et d’un conseiller pédagogique, soit 24 participants au total. Des juges, le personnel de la Cour et d’autres invités assistent également aux épreuves.



Placée sous le thème : «Les étudiants d'aujourd'hui, les juristes de demain », cette compétition juridique majeure réunit les futurs talents du droit de l'Afrique de l'Ouest. A la fin de la compétition, des prix seront attribués au Meilleur orateur, au meilleur mémoire d’équipe, au vice-champion et au vainqueur.