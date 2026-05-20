Chambre criminelle de Kolda : un lycéen condamné à 10 ans de prison ferme pour viol

Baye Abdou Diao, élève en classe de seconde, âgé de 20 ans, domicilié à Dabo, dans le département de Kolda (sud), a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ce mardi 19 mai . Il est reconnu coupable de viol, de pédophilie, de détournement de mineure et de collecte de données à caractères personnel.



Les faits remontent au 7 avril 2025 à Dabo. Ce jour-là, il avait surpris la petite T. Sow, âgée de 14 ans, par derrière avant de l’entrainer à l’intérieur de sa chambre. Il a ligoté ses mains par derrière avant de la déshabiller et d’entretenir des rapports sexuels avec elle. Baye Abdou Diao avait obligé la victime à se mettre dans plusieurs positions avant de la prendre en image et de la menacer de diffuser ces vidéos si jamais elle refusait de se présenter le lendemain chez lui.



Devant la gravité des faits, le procureur a requis 10 ans de prison ferme contre Baye Abdou Diao. Les avocats de l’accusé ont soulevé des incohérences dans le dossier et l’absence de conjonction sexuelle, avant de plaider l’acquittement de leur client. Mais, la chambre criminelle a condamné Baye Abdou Diao à 10 ans de réclusion criminelle compte tenu du fait que, pour les juges, les crimes pour lesquels il est poursuivi ne souffrent d’aucun doute.