Dakar : la deuxième édition du concours de plaidoirie de la Cédéao s’est ouverte ce mercredi 20 mai

La deuxième édition du Concours régional de plaidoirie de la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), plus connue sous le nom Ecowas Moot Court, s’est ouverte ce mercredi 20 mai, à Dakar. Cet événement qui se tient au Sénégal jusqu’au vendredi 22 mai vise, entre autres, à «approfondir la maîtrise du droit communautaire auprès de la jeunesse universitaire» et à «perfectionner l'art oratoire et l'art de la plaidoirie des futurs avocats de la région».



Le concours de la Cour de la Cédéao se déroule en deux phases. La phase écrite consiste en un cas pratique relevant de la compétence de la Cour, pour lequel chaque équipe remet des mémoires écrits pour les parties requérante et défenderesse. Ces mémoires sont évalués afin de sélectionner les huit meilleures équipes qui accèdent à la phase orale. Celle-ci comprend un tour préliminaire de plaidoiries, une demi-finale opposant les quatre meilleures équipes, puis une finale devant un grand jury. Les prix seront remis lors d’une cérémonie de clôture après la finale.



Les épreuves orales réunissent, quant à elle, des étudiants issus de huit facultés de droit francophones de la Cédéao, à savoir le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Sénégal et le Togo, avec la République du Cap-Vert en observateur. Chaque faculté inscrit une équipe de trois personnes, composée de deux étudiants et d’un conseiller pédagogique, soit 24 participants au total. Des juges, le personnel de la Cour et d’autres invités assistent également aux épreuves.



Placée sous le thème : «Les étudiants d'aujourd'hui, les juristes de demain », cette compétition juridique majeure réunit les futurs talents du droit de l'Afrique de l'Ouest. A la fin de la compétition, des prix seront attribués au Meilleur orateur, au meilleur mémoire d’équipe, au vice-champion et au vainqueur.