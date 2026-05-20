Bayakh : un homme d’une trentaine d’années retrouvé pendu, la gendarmerie ouvre une enquête

Un drame s’est produit à Bayakh, dans la commune de Diender (département de Thiès), où un homme âgé d’une trentaine d’années a été retrouvé pendu à un arbre. Ce sont des élèves du lycée de Bayakh qui auraient fait la découverte macabre.
Alertés, les éléments de la gendarmerie de Kayar se sont rendus sur les lieux pour les constatations d’usage. Les sapeurs-pompiers de Thiès ont ensuite procédé à l’évacuation du corps vers la morgue de l’hôpital Ahmad Sakhir Diéguène.
Selon la RFM, la victime, maçon de profession, vivait à Bayakh et travaillait à Kayar. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du décès.
Alertés, les éléments de la gendarmerie de Kayar se sont rendus sur les lieux pour les constatations d’usage. Les sapeurs-pompiers de Thiès ont ensuite procédé à l’évacuation du corps vers la morgue de l’hôpital Ahmad Sakhir Diéguène.
Selon la RFM, la victime, maçon de profession, vivait à Bayakh et travaillait à Kayar. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du décès.
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