Trafic de stupéfiants : plus de 300 Kg de chanvre indien saisis à Mbodiene, un individu interpellé

Dans le cadre du plan de lutte contre le trafic de stupéfiants, une opération conjointe a été menée par la brigade territoriale de Joal, la brigade de recherche de Mbour, la brigade de proximité de Nianing et l’Escadron de surveillance et d’intervention de Sandiara. Elle a conduit à l’interpellation d’un individu et à la saisie d’une moto ainsi que de douze colis de chanvre indien, pour un total de trois cent soixante (360) kilogrammes.



Selon la Gendarmerie nationale, les services ont été alertés par un renseignement faisant état d’un probable débarquement de chanvre indien sur le littoral de Mbodiène. Un dispositif a alors été mis en place, permettant de repérer cinq individus transportant chacun un colis.



Alertés par la présence des gendarmes, les trafiquants ont pris la fuite en abandonnant leur chargement. L’un d’eux a néanmoins été interpellé. Les recherches se sont poursuivies de l’autre côté de la lagune, où sept autres colis de chanvre indien ont été découverts, dissimulés sous des buissons, portant ainsi le nombre total à douze.



L’enquête suit son cours.