Trafic de visas: Kilifeu, Simon et Thier devant le juge ce Jeudi

Les rappeurs Landing Mbissane Seck alias Kilifeu, Simon Niaga Kouka et Thierno Amadou Diallo dit Thier feront face au juge du tribunal correctionnel de Dakar, ce jeudi 7 novembre.

Arrêtés suite à la vidéo montrant Kilifeu, dans une affaire de visas et passeports, ce trio est poursuivi pour des faits d’associations de malfaiteurs, corruption, complicité de corruption, tentative de faux dans un document administratif, complicité d’usage de faux et de tentative de trafic devant la même juridiction.



A noter que Simon Kouka a été interpellé après la déclaration de Thier devant les enquêteurs, soutenant qu'il lui louait son passeport français à 2 ou 3 millions F Cfa. Des accusations que le rappeur a nié précisant avoir remis son passeport à Thier à titre de gage après un prêt de 2 millions FCFA.