Trafic de visas canadiens: une trentaine de plaintes déposées, le faussaire et 4 complices présumés arrêtés

Un vaste réseau de trafic de visas canadiens bien structuré a été démantelé par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlt). Le cerveau de la bande, C. Gaye, a été arrêté à la frontière guinéenne à la suite d’une trentaine (30) de plaintes déposées contre lui pour un préjudice de 150 millions FCfa.

Les policiers ont, par la suite, procédé à l’arrestation de quatre (4) individus de son staff élargi à une dizaine de collaborateurs majoritairement composés de démarcheurs.



Selon L’Observateur qui donne l’information ce jeudi, six autres acolytes dont un certain Badji « officiant à l’ambassade du Canada », sont activement recherchés.

Le journal précise que le cerveau de la bande, C.Gaye, n’est pas un néophyte dans ce business. Officiant dans ce milieu depuis les années 2000, il a d’abord fait ses marques dans la filière du trafic de visas « Schengen », avant de jeter son dévolu sur le lucratif trafic de visas canadiens.



Ses clients devaient débourser chacun pas moins de 5 millions F Cfa. Après avoir empoché la somme de 150 millions, le faussaire en chef oppose à ses clients qui le menaçaient d’ester en justice, l’argument des restrictions sur les déplacements, ponctuées par la fermeture des aéroports en raison de la Covid-19.



Une perquisition de son appartement à la cité Keur Gorgui a permis aux limiers de découvrir une montagne de faux documents (passeports dotés de faux visas du Canada, faux carnets de vaccination du Covid-19...).



Placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, trafic de visa par voie aérienne, faux et usage de faux... C.Gaye et sa bande ont été placés sous mandat de dépôt après avoir été déférés au parquet du Tribunal de Grande instance de Dakar.



Interrogé, C.Gaye avoue avoir personnellement 100 millions F Cfa, précisant que le reste de l'argent a été dispatché entre le vieux Badji (employé à l'ambassade de Canada) et les démarcheurs qui percevaient entre 100 et 500 000 F Cfa. Mais il décide ne pas tomber seul, il a alors balancé une dizaine d'acolytes.