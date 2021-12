Trafic présumé de passeports diplomatiques: deux gendarmes du Palais et des Affaires étrangères arrêtés par la Dic

Plus l’enquête avance, plus la Division des investigations criminelles (Dic) découvre des ramifications à des niveaux insoupçonnés. Après l’arrestation de deux agents du ministère des Affaires étrangères, cette fois, c’est l’adjudant-chef de gendarmerie O. Ba, du service diplomatique de la présidence de la République, qui est tombé entre les mailles des policiers.



Selon « L’Observateur », il est mis aux arrêts suite à l’histoire de présumées fausses lettres au nom d’anciens Présidents d’institution glissées dans le courrier du chef de l’Etat. Et, il n’a pas été le seul à mordre à l’appât, puisque selon toujours la même source, un autre gendarme, officiant aux Affaires étrangères a, lui aussi, été apalgué par la Dic qui use, depuis le début de techniques d’infiltration pour démanteler ce réseau d’escrocs présumés tapis dans l’ombre du pouvoir.



Déférés au parquet, hier, vendredi, en compagnie de l’homme d’affaires A. Ndao, qui serait au cœur du trafic, les deux gendarmes ont été précédés à la cave du tribunal Lat-Dior de Dakar par deux agents du ministère des Affaires étrangères et un membre de ce gang de faussaires présumés qui opéraient entre la présidence et le siège de la Diplomatie sénégalaise. Tous les six (6) ont passé la journée d’hier vendredi à la cave, dans l’attente d’être présenté au procureur.



D’après « L’Observateur », les présumés faussaires feront l’objet d’un retour de parquet, parce que le procureur de la République n’a pas encore bouclé son réquisitoire et qu’un juge n’a pas encore été désigné pour gérer l’instruction.