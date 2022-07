Trafic présumé de passeports diplomatiques : le Procès de Kilifeu, Simon et Thier renvoyé au 21 juillet

Initialement prévu ce jeudi 7 juillet, le procès des rappeurs Landing Mbessane Seck dit « Kilifeu » et Simon Niaga Kouka alias Simon et de leur dénonciateur Thierno Amadou Diallo connu sous le nom de "Thier" a été renvoyé au 21 juillet prochain. Le motif ? Le Tribunal des flagrants délits de Dakar déclare que le dossier n'est pas en état de jugement puisse que les témoins n'ont pas été convoqués.



Ayant obtenus une liberté provisoire, les trois prévenus devaient comparaître libres.



Thierno Amadou Diallo, l'accusateur des rappeurs, avait porté plainte contre Kilifeu, chargé par le ministère public pour « complicité de corruption, complicité de tentative de faux et usage de faux document administratif et complicité de trafic de migrants ».



Concernant Simon, il avait été retenu contre lui les infractions de « tentative de trafic de migrants et complicité d’usage de faux ».