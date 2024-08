Tragédie à Kolda : un jeune soudeur de 15 ans électrocuté dans son atelier

Un terrible drame s'est déroulé jeudi dans l'après-midi dans le quartier Escale, au centre-ville de Kolda. Vers 16h, C. Gnabaly, un jeune soudeur métallique âgé de seulement 15 ans, a tragiquement perdu la vie après avoir été électrocuté par une décharge de la machine à souder avec laquelle il travaillait.



Selon les témoins, le patron du jeune garçon était absent au moment où l'incident s'est produit. C'est un camarade de travail qui a découvert le corps sans vie du petit mécanicien allongé sur le sol de l'atelier. Au départ, il a cru que C. Gnabaly s'était simplement endormi pour se reposer pendant la sieste. Il a tenté de le réveiller en le tapotant doucement, mais sans succès. Réalisant alors que quelque chose de grave s'était passé, il a tenté de soulever son camarade, mais a constaté avec horreur que son camarade était déjà décédé, L'Observateur.



Alertés immédiatement, les sapeurs-pompiers et la police sont arrivés sur les lieux. Après les constatations d'usage, la dépouille de la jeune victime a été transportée à la morgue de l'hôpital régional de Kolda. Une autopsie sera réalisée pour confirmer ou infirmer la cause de la mort par électrocution, bien que les premiers éléments indiquent clairement une décharge électrique mortelle.