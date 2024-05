Tragédie à Palma de Mallorca (Espagne) : Deux Sénégalais perdent la vie dans l'effondrement d'un bâtiment

Le Ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères (MIAAE) a été saisi par la tristesse suite au décès de deux ressortissants sénégalais, un homme et une jeune fille, dans la nuit du 23 mai à Palma de Mallorca, en Espagne. Leur vie a été brusquement interrompue à la suite de l'effondrement d'un bâtiment qui abritait un restaurant. Un autre Sénégalais a également été blessé lors de cet incident tragique.



En réponse à cette situation, le MIAAE, en collaboration avec le Secrétaire d’État aux Sénégalais de l’Extérieur (SESE), a mobilisé le Consulat Général du Sénégal à Madrid afin de fournir une assistance nécessaire au blessé et aux familles endeuillées. Le ministère adresse ses plus sincères condoléances aux proches des victimes, partageant leur peine en cette période difficile.



Les autorités espagnoles ont diligenté une enquête pour éclaircir les circonstances et les causes de cette tragédie.