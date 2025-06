Tragédie à Sinthiang Mamadou Hayé : une adolescente se donne la mort après un mariage forcé annoncé

Une onde de choc secoue la commune de Koulinto, dans le département de Médina Yoro Foulah (sud), après le suicide d’une adolescente de 15 ans. Ousseye Baldé, originaire du village de Sinthiang Mamadou Hayé, s’est donné la mort par pendaison ce lundi dernier.



Le drame s’est produit en fin de matinée, à quelques mètres du domicile familial. Le corps sans vie de la jeune fille a été découvert suspendu à une branche d’arbre, à l’aide de son propre foulard. La macabre découverte a plongé la population dans l’émoi et la tristesse.



Selon les premières informations recueillies auprès de la famille et des voisins, Ousseye Baldé traversait une période difficile depuis plusieurs semaines. Ayant quitté l’école en classe de 6e au collège de Diambanouta, l’adolescente avait commencé à fréquenter des cérémonies festives dans les villages alentours, un comportement qui inquiétait ses parents.



Face à ce qu’ils percevaient comme un début de déviance, ses parents auraient pris la décision controversée de la proposer en mariage à un homme expatrié. Un projet que la jeune fille rejetait avec force, selon des proches. La perspective de ce mariage forcé aurait été vécue par Ousseye comme une véritable punition et une privation de liberté, accentuant son mal-être.



Alertés par les circonstances de son décès, les gendarmes se sont rendus sur les lieux pour effectuer les premiers constats. Le corps de la défunte a été transporté à la morgue de l’hôpital régional de Kolda, où une autopsie doit être pratiquée pour établir les causes précises du décès.



Dans le village, c’est la consternation. Voisins, amis et membres de la communauté sont sous le choc face à cette perte tragique. Plusieurs voix commencent déjà à s’élever pour dénoncer les mariages précoces et forcés, pratiques encore trop fréquentes dans certaines zones rurales.