Sénégal : un centre de traitement des grands brûlés voit enfin le jour à l'hôpital Principal de Dakar

La Fondation Senelec, en partenariat avec l'Hôpital Principal de Dakar, procédera ce vendredi 4 juillet 2025, à la pose de la première pierre d'un établissement médical dédié aux grands brûlés. Cette cérémonie officielle se déroulera à 15h30 sur le site du projet, sous la présidence du Premier ministre Ousmane Sonko.



Ce projet ambitieux répond à un besoin crucial de santé publique. "Chaque année, le Sénégal enregistre plus de 25.000 cas de brûlures, dont au moins 1.000 cas graves nécessitant une prise en charge hospitalière", souligne le communiqué. L'Hôpital Principal de Dakar, qui accueille actuellement 800 patients brûlés annuellement, ne dispose que de trois lits spécialisés, une situation qui engendre "une mortalité hospitalière élevée".



Le futur Centre de Traitement des Grands Brûlés (CTB) représente un investissement de 15 milliards de FCFA. Il comblera une lacune majeure dans le système de santé sénégalais, le pays ne disposant actuellement d'aucune structure dédiée à cette pathologie. "Ce CTB est une opportunité historique pour réduire sensiblement la morbi-mortalité secondaire à la brûlure grave", précise le document.



L'établissement proposera des services complets incluant une unité de réanimation spécialisée, un plateau technique de chirurgie reconstructrice et un service de rééducation ambulatoire.



La Fondation Senelec et l'Hôpital Principal de Dakar lancent un appel à la mobilisation générale : "Nous invitons l'ensemble des acteurs institutionnels et privés à soutenir cette initiative essentielle pour sauver des vies et soulager des souffrances".



Ce projet positionnera le Sénégal comme référence régionale dans la prise en charge des grands brûlés, avec l'ambition de faire passer la mortalité spécifique sous la barre des 5%.