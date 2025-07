Mercato : Yehvann Diouf s’engage officiellement avec l’OGC Nice

Yehvann Diouf est un nouveau joueur de l’OGC Nice. Le portier international sénégalais de 25 ans a signé pour cinq ans avec les Aiglons en provenance du Stade de Reims. Un renfort de taille pour le Gym mais aussi un nouveau cap important pour Diouf.





L’OGC Nice a officialisé ce jeudi 3 juillet 2025 l’arrivée du néo-international sénégalais et ancien portier du Stade de Reims, Yehvann Diouf, pour succéder à Marcin Bulka, transféré au club saoudien Neom. Le joueur de 25 ans, qui a connu sa première sélection avec les Lions en juin dernier face à l’Irlande (1-1), s’est engagé pour cinq ans en faveur du quatrième de Ligue 1 la saison dernière.



Le Racing Club de Lens et la formation italienne du Torino convoitaient également le natif de Montreuil, auteur de trois saisons pleines de Ligue 1 en Champagne et finaliste de la dernière édition de la Coupe de France. Les dirigeants azuréens ont grillé la politesse à la concurrence avec une offre légèrement inférieure à 7 millions d’euros, avec des bonus facilement atteignables inclus.



« Une grande opportunité que j’aborde avec ambition »





« Yehvann incarne la stabilité, la régularité, et au-delà de ses qualités intrinsèques, c’est un joueur en pleine force de l’âge qui était habitué à porter le brassard de capitaine dans son ancien club, explique Florian Maurice, Directeur sportif de Nice. Nous recrutons à la fois un gardien de but et un leader habitué aux responsabilités, avec qui nous nous projetons sur le long terme, puisqu’il a signé pour cinq ans. »



C’est un nouveau départ et un cap très important dans la carrière de Diouf qui aura l’occasion de découvrir l’Europe la saison prochaine, puisque l’OGC Nice s’est qualifié pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. « C’est une grande opportunité que j’aborde avec ambition. Nice est un club habitué à l’Europe, une grande écurie de Ligue 1. Je suis très fier de m’engager ici sur le long terme. Je suis persuadé que nous accomplirons de grandes choses et que nous rendrons fiers les supporters », déclare le nouveau numéro 88 du Gym.



Avec Wiwsport