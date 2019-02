Tragique accident à Sicap Amitié 1 : la famille de Mously Mbaye donne une nouvelle version

Restons toujours avec le tragique accident qui a eu lieu en pleine agglomération à la Sicap Amitié 1 dimanche dernier, jour de l’ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février prochain.



En effet, le lendemain de l’accident qui a fait 7 morts et deux blessés qui sont dans le coma, la famille de la conductrice avait déclaré que leur fille, Mously Mbaye, cadre à la Sonatel, avait eu un malaise au volant et avait perdu le contrôle du véhicule.



Une deuxième version a été livrée par un des oncles de la dame, Ndiaga Keinde. Selon lui, «elle n’a jamais eu de malaise. Nous sommes convaincus que l’accident est le fait d’une défaillance technique de sa voiture qui est un modèle retiré en Europe, mais pas en Afrique, d’après les dires».



L’oncle de la victime a expliqué que «Mously Mbaye est toujours dans le coma. Deux de ses enfants sont morts sur le coup, ses quatre nièces et l’homonyme de sa mère, d’origine Bissau-guinéenne, dont la dépouille sera envoyée en Guinée, aujourd’hui».



M. Keinde de lancer sur les colonnes de l’Observateur: «Il faut que les gens arrêtent de raconter des faussetés, elle n’avait pas de malaise. Elle était partie chercher de l’eau. On est fataliste, la voiture est à la police», conclut-il.