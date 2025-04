Train Dakar–Tambacounda : un projet ambitieux relancé, mais à long terme

Le projet, initialement lancé en 2017 sous l’ancien régime avec une entreprise turque, portait sur un investissement de 1 200 milliards de FCFA. Il prévoyait la mise en service de 32 rames, la construction d’un port sec à Tambacounda ou à Kidira, la réalisation de toutes les gares entre Dakar et Tamba, ainsi que la pose de rails à écartement standard.



« Cela aurait pu être le plus grand projet du régime précédent. Je ne comprends pas comment ils ont pu le remplacer par le TER de 36 km, pour le même montant… alors qu’en termes de rentabilité économique, financière et sociale, ce n’est pas comparable », a déclaré le ministre.

Sous l’impulsion du nouveau gouvernement, le projet a été relancé, mais sa mise en œuvre sera progressive, a précisé Yankhoba Diémé. Il évoque une approche par étapes, qui pourrait commencer par la réhabilitation des anciennes voies à écartement métrique, en attendant l’installation des nouvelles infrastructures modernes. « Cela fait partie des projets catalytiques… mais nous devons dire aux Sénégalais que cela prendra du temps », a-t-il souligné, appelant à la patience et à la compréhension.



Ce projet stratégique, qui vise à désenclaver l’est du pays et à dynamiser les échanges économiques régionaux, pourrait transformer durablement la connectivité ferroviaire au Sénégal.