Traité d’escroc par Macky, l’architecte Atepa gagne avec un marché de près de 1000 milliards en Sierra Léone

L’Architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atépa continue sa carrière de bâtisseur dans le continent africain et bien au delà. Hier jeudi, il a remporté, avec la grande entreprise chisoibe de construction CRBC, un marché de près de 1000 milliards CFA pour la construction d’un pont de 8 kilomètres en Sierra Leone.



« Le Gouvernement de la République de Sierra Leone a signé à Freetown ce 30 novembre 2023, avec China Road and Bridge Construction (CRBC) et Groupe Atepa, un Mémorandum d'Entente (MoU) la construction d'un pont dénommé « The Lungi Bridge ». Le pont de Lungi, long de 8 km et d'un coût global de 1,5 milliard $US (environ 1.000 milliards FCFA), mettra fin aux difficultés des voyageurs et améliorera la mobilité autour de l'Aéroport international de Lungi (conceptualisé par À tepa Group). Le pont servira aussi à assurer une extension de Freetown », peut-on lire dans le communiqué de son groupe qu’il a partagé sur son compte X.



Le document souligne que l’entreprise chinoise partenaire de Atepa, dans ce projet, CRBC, est « une des plus grandes entreprises d'ingénierie et de construction du monde, est présente dans plus de 50 pays (Asie, Afrique, Europe et Amériques). Elle occupe la 61ème place dans Fortune 500 ».



Avant de revenir sur quelques réalisations de son propre groupe: « Le Groupe Atepa a réalisé plusieurs ouvrages majeurs, dont Aéroport international de Banjul, Siège BCEAO à Dakar, Institut National du Pétrole et du Gaz, Tour de Mayombé à Pointe Noire, Place de la Nation à Ndjamena, Siège du Fonds de la CEDEAO à Lomé, Palais des Congrès de la CEMAC à Malabo, Monument de la Renaissance africaine, Musée des Civilisations noires et Grand Théâtre à Dakar ».



Pierre Atepa Goudiaby, ancien Ministre, rappelle également qu’il a reçu plusieurs distinctions internationales et est Grand-Croix dans l'Ordre National du Lion, la plus haute distinction honorifique du Sénégal. Qu’il est le Président du Club des Investisseurs Sénégalais et Président du Collectif des Cadres Casamançais.



C’est d’ailleurs en raison de ce dernier titre qu’il avait signé une lettre ouverte adressée au chef de l’Etat Macky pour lui demander de libérer l’opposant Ousmane Sonko.



Lors du Conseil présidentiel de ce mois à Fatick, le Président s’était emporté en le traitant d’escroc.