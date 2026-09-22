Traite d'êtres humains à Ziguinchor : la DNLT a déféré deux proxénètes au parquet pour exploitation sexuelle de sept jeunes filles

L’antenne régionale de Ziguinchor de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré au parquet deux femmes poursuivies pour « association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds, traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, faux et usage de faux en documents administratifs, et complicité de viol ».



Alertés par des informations signalant un réseau de traite au quartier Kandialang, les enquêteurs ont investi un appartement où ils ont découvert sept ressortissantes de la sous-région, dont des mineures âgées de 14 ans. Recrutées en Sierra Leone sous couvert de fausses promesses d'emploi avant de transiter par la Guinée-Bissau, les victimes ont toutes désigné les deux suspectes comme les têtes d'affiche d'un réseau transnational d'exploitation sexuelle.



L'instruction a révélé qu'une dette de 1,5 million de FCFA avait été imposée à chaque victime, contrainte de remettre quotidiennement ses gains de 3 000 FCFA par passe à ses geôlières, lesquelles tenaient une comptabilité précise sur des cahiers saisis lors du raid. Pour verrouiller leur emprise, les deux mises en cause ont confisqué les pièces d'identité et téléphones des jeunes filles, recourant à des pratiques occultes avec prélèvements rituels de poils pubiens et chantage à la vidéo. L'enquête a également établi la fabrication de faux carnets sanitaires falsifiés pour masquer la minorité des victimes, ainsi que le viol sauvage en Guinée-Bissau d'une mineure de 14 ans privée de sa virginité avant son transfert à Ziguinchor. Interrogées sur l'ensemble de ces révélations, les deux suspectes ont reconnu l'intégralité des faits.