Kaffrine : les habitants de Tididieye manifestent contre le manque d’électricité

Les habitants de Tididieye, village de la commune de Keur Mbouki, dans le département de Mbirkelane, ont manifesté pour dénoncer l’absence d’électricité qui perdurerait depuis plus d’une décennie. Ils ont marché pour réclamer une solution durable à cette situation qu’ils jugent devenue insupportable.





Selon leur porte-parole, Ngagne Wade, le manque d’électricité affecterait fortement la vie quotidienne des populations. « Cette situation est devenue insupportable. Nous vivons dans l’insécurité, nos enfants ont des difficultés à étudier, les activités économiques sont paralysées et les services essentiels sont fortement perturbés », a-t-il déclaré au micro de la RFM.





Les habitants ont ainsi appelé les autorités compétentes à intervenir rapidement pour mettre fin à cette situation. « Nous ne réclamons pas un privilège, nous demandons simplement l’accès à un service essentiel auquel chaque citoyen doit pouvoir prétendre », a insisté Ngagne Wade.