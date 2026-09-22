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Grâce présidentielle : le chef de l'État a accordé une mesure d'élargissement à 984 condamnés à travers le Sénégal



Grâce présidentielle : le chef de l'État a accordé une mesure d'élargissement à 984 condamnés à travers le Sénégal
 
Le Président de la République a signé, le 21 septembre 2026, des décrets accordant une grâce exceptionnelle à 984 personnes condamnées. L'information a été rendue publique ce mardi 22 septembre 2026 par le ministère de la Justice dans un communiqué officiel.

 Selon le document officiel, la mesure a bénéficié à 921 condamnés hors catégories, 21 détenus grands malades sur avis du Médecin-chef de l’Administration pénitentiaire, 19 détenus mineurs, ainsi qu’un prisonnier âgé de plus de 65 ans. Par ailleurs, 18 condamnés ont obtenu une remise partielle de peine et quatre individus purgeant une réclusion criminelle à perpétuité ont vu leur sanction commuée.  

La Chancellerie a souligné que cette décision s'inscrit dans le cadre de la politique pénitentiaire du chef de l'État visant à réduire la population carcérale, à améliorer les conditions de détention et à favoriser la réinsertion sociale des bénéficiaires. 
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Mardi 22 Septembre 2026 - 13:17


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