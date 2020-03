Traitement covid-19: Penda Mbow suggère la pharmacopée traditionnelle et les "personnes aux intuitions divines"

Après ses propos polémiques sur le port du voile qu’elle considère comme "le symbole de la soumission de la femme", cette nouvelle déclaration de l'historienne Penda Mbow sur comment endiguer la pandémie du coronavirus au Sénégal, risque de faire couler beaucoup de salive.



Pour elle, la pandémie du coronavirus est l’occasion à jamais d'utiliser l’ingéniosité sénégalaise. En tout cas c’est l’avis de Penda Mbow. L’enseignante chercheuse soutient qu’il est grand temps d’inclure la pharmacopée traditionnelle et également les personnes qui ont des intuitions divines dans la lutte contre le covid-19 au niveau national .



« Qu’est ce qu’on attend de notre pharmacopée traditionnelle », se demande Penda Mbow, avant de rappeler que « chacun se soigne à partir de son propre environnement. Où est le professeur Basséne interrogez le », suggère –elle . « je suis convaincu qu’avec nos plantes il est possible en les étudiant et en les travaillant d’apporter une réponse endogène à ce coronavirus. »



Mieux, l’historienne propose qu’on écoute aussi ce qui ont des intuitions exceptionnelles. « Vous savez aujourd’hui , il faut éliminer les charlatans, mais y a des gens qui ont des initiations divines », soutient –elle au micro de I-radio .