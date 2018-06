Transfert : l'OM et Lyon à la lutte pour le Brésilien Verissimo

La fin de saison a été tendue entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Sur le terrain, avec une lutte pour le podium, et sur la scène médiatique, avec les attaques des deux présidents. Et les deux clubs pourraient encore en découdre dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. En effet, l'OM et l'OL ciblent le même joueur : Lucas Verissimo.

Lyon discute avec le joueur

Ce défenseur athlétique (1,89m) gaucher est titulaire au FC Santos, club avec lequel il évolue chez les professionnels depuis 2016. Selon France Football, Lyon a entamé des discussions avec le joueur de 22 ans. Les dirigeants lyonnais passeront-ils à l'action avec une offre ? Ils ne devront sans doute pas trop tarder à se décider puisque Marseille s'active aussi sur ce dossier. Selon L'Equipe, Verissimo avait été proposé à l'OM l'été dernier, sans que cela aille plus loin. Cette fois, les Phocéens semblent plus intéressés et Grafite, ancien attaquant de Rudi Garcia au Mans et devenu agent, a conseillé l'Auriverde au coach marseillais. Marseille a donc sondé le Santos FC qui est disposé à vendre son joueur contre une somme comprise entre 8 et 10 millions d'euros.

Un avantage Puma pour l'OM ?

Les deux clubs olympiens ne sont pas seuls sur ce dossier puisque la Lazio Rome, le Torino et l'Udinese sont aussi annoncés sur les rangs. A noter que Nantes avait tenté le coup l'été dernier avec une offre de 3 millions d'euros jugée insuffisante par la formation brésilienne. Si l'OM se décide à passer à l'offensive, il aura peut-être un avantage. Lequel ? Verissimo est sponsorisé par Puma, le futur équipementier des Marseillais la saison prochaine. Affaire à suivre.