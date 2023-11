Transformation digitale et cybersécurité : AIBD SA et Sénégal Numérique signent un accord clé pour la modernisation des aéroports au Sénégal

L’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD S.A) et Sénégal Numérique (Senum S.A) ont scellé un partenariat prometteur pour résoudre les enjeux cruciaux de la connectivité et de la cybersécurité dans les aéroports sénégalais, selon un communiqué parvenu à PressAfrik.



La cérémonie de signature s'est déroulée ce lundi 6 novembre 2023 à la direction générale de AIBD S.A à Diass, en présence des directeurs généraux, Abdoulaye Dieye et Cheikh Bakhoum, accompagnés de leurs collaborateurs les plus proches.



Dans le cadre de cette collaboration, Sénégal Numérique s'engage à soutenir AIBD S.A dans la mise en place de solutions d'infrastructure visant à améliorer la connectivité et à faciliter sa transformation numérique.



Les deux entités « ont convenu de développer une étroite collaboration dans le domaine de la cybersécurité et de la formation dans le domaine du numérique ».



Par ailleurs, elles ont également pris l'engagement de mettre en œuvre une approche respectueuse de l'environnement en favorisant le recyclage des déchets électriques et électroniques.



Abdoulaye Dieye et Cheikh Bakhoum ont exprimé leur conviction que ce partenariat renforcera le dispositif stratégique mis en place par le Chef de l’Etat afin de positionner le Sénégal en tant que hub aérien d'envergure régionale.



Cette initiative promet ainsi de contribuer de manière significative à l'amélioration de l'expérience aéroportuaire et à la sécurisation des infrastructures numériques au sein des aéroports du Sénégal.