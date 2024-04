Transformation et formation des jeunes : le CADET au secours des jeunes

Invité de l’émission MidiKeng sur PressAfrik TV, le coordonnateur de l’organisation CADET, Pape Ibrahima Ndiaye a exposé les différents socles de ladite structure. Selon M. Ndiaye, le CADET est « un espace de transformation et de formation ».



« C’est ce que nous faisons au quotidien, avec la formation en prise de parole. Mais également, nous formons dans un système de mentorat. CADET est un vrai cadre de formation pour la jeunesse. Il faudra que le jeune sache ce qui l’attend et ses objectifs », a énuméré le coordonnateur.



Brandissant une liste non exhaustive de l’apport de CADET dans la conscientisation des jeunes, Pape Ibrahima Ndiaye a soutenu : « Nous œuvrons, malgré nos moyens limités, dans la conscientisation des jeunes sur le banditisme, l’émigration clandestine et aidons à la politique de réinsertion sociale ». Avant d'ajouter : « Nous soutirons nos moyens des bonnes volontés qui croient en notre projet et à l’apport des jeunes. Nous sommes une organisation apolitique », a-t-il précisé, aisément.



CADET base essentiellement ses principes sur la conscientisation des jeunes. Ce qui le pousse à décentraliser ses activités. « Nous avons conscientisé les jeunes, hormis Dakar, à travers sept régions du pays, notamment Kaolack, Kaffrine, Diourbel, Thiès, Saint-Louis, Kédougou, Ziguinchor », a indiqué Pape Ibrahima, qui enrichit : « la conscientisation commence avec soi ensuite avec notre entourage. Il y a aussi un aspect important sur la conscientisation des jeunes : l’éducation des jeunes par les jeunes. C’est primordial dans la conscientisation ».



D’après M. Ndiaye, l’organisation a toujours privilégié la conscientisation des jeunes à travers des « programmes d’approche et de capacitation », notamment du « monde rural ».