Transplantation rénale au Sénégal: 12 patients sur la liste d'attente

Après les prouesses réalisées sur les trois premières transplantations rénales les 26 et 27 novembre derniers, le Comité national du don et de la transplantation qui a fait face à la presse ce vendredi 1er décembre, rapporte le journal L'AS, a révélé que douze patients sont sur la liste d'attente pour recevoir une greffe rénale.



Le Pr Fary Kâ, président du Comité national du don et de la transplantation a expliqué qu'il a fallu attendre huit ans avant d'obtenir ces résultats. "La transplantation sur le plan chirurgical n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de mettre en place une organisation qui permet à plusieurs équipes de travailler en synergie et qu'il n'y ait pas de maillon faible dans la chaîne", a-t-il dit.



Ajoutant qu’ « un nouveau programme sera étudié en janvier 2024 pour mieux répondre à la demande ».