Transport aérien : Les travailleurs de l’ASECNA déposent un préavis de grève

L’intersyndicale des travailleurs de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) au Sénégal a déposé un préavis de grève de 24 heures renouvelables à partir du 12 avril 2025. Dans une lettre adressée aux autorités, les syndicats dénoncent plusieurs problèmes liés aux conditions de travail et au paiement des indemnités.



Parmi leurs principales revendications figurent « le paiement intégral des arriérés de l’ISA (Indemnité de Sujétion Aéronautique). La mise en place d’une solution garantissant un paiement mensuel. La réintégration de l’augmentation liée à cette prime dans les paiements. La résorption du sous-effectif dans les métiers de la navigation aérienne, notamment au niveau des contrôleurs de la circulation aérienne. »



La note parvenue à PressAfrik indique que « durant la grève, tous les travailleurs sénégalais de l’ASECNA, qu’ils soient issus de la représentation ou de la direction générale, observeront un arrêt de travail. » Toutefois, afin de ne pas perturber certains vols jugés prioritaires, une continuité de service sera assurée pour « les vols des chefs d’État et du gouvernement ; Les opérations militaires ; Les évacuations sanitaires ; Les vols à caractère humanitaire ; Les missions de recherche et de sauvetage. »



Ce préavis de grève intervient après plusieurs correspondances adressées au ministère de tutelle, notamment celles du 5 septembre 2024 et du 28 février 2025, restées sans réponse satisfaisante selon les syndicats.