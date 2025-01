Transport aérien : Yankhoba Diémé annonce des discussions pour apaiser la grève des aiguilleurs du ciel

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, s'est exprimé sur la grève des aiguilleurs du ciel, qui dénoncent le manque d'effectifs et la gestion des plans de vol. Invité hier dimanche à l'émission « En vérité » sur Radio Sénégal International (RSI), il a assuré que leurs préoccupations étaient prises en compte et qu'une rencontre sera organisée prochainement.



« Nous prévoyons de recevoir les aiguilleurs cette semaine pour discuter avec eux. Cette question nous interpelle au plus haut niveau, car le Sénégal est un hub essentiel du transport aérien. Leur cri de cœur a été entendu, et nous mesurons l'importance et la sensibilité de leurs revendications. Nous allons dialoguer pour trouver des solutions adaptées », a déclaré Yankhoba Diémé.



Ainsi, le ministre des Transports a confirmé que son département est engagé dans une série de réformes visant à moderniser et sécuriser le secteur des transports au Sénégal, tout en répondant aux besoins et aux préoccupations des professionnels du secteur.