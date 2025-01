Transport de gaz naturel : le coût du projet évalué à 650 milliards CFA (directeur)

Le directeur général du réseau gazier du Sénégal, Pape Momar Lô a annoncé ce lundi que le coût global du projet sénégalais de transport de gaz naturel par canalisation est estimé à environ 650 milliards de francs CFA.



« L’estimation globale du coût du projet du réseau sur les 400 km et environ est de six cent cinquante (650) milliards de FCFA », soit environ un milliard d’Euros, a-t-il déclaré en marge de la signature d’un protocole d’accord entre l'agence chargée des investissements et des grands travaux (APIX SA) et le réseau gazier du Sénégal (RGS), portant sur le projet de transport de gaz naturel par canalisation au Sénégal.

Ajoutant que « le premier segment en cours de passation de marché concerne environ deux cents milliards de FCFA, et d’autres segments démarreront leur mise en œuvre au courant de l’année 2025 ».