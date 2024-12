Transport et logistique : le Port de Ndayane livré en 2026

Le Port de Ndayane, destiné à désengorger le Port de Dakar, devrait être livré en 2026, informe Le Soleil. Ce projet, d’une superficie de 1 200 hectares, ambitionne de transformer Dakar en un hub logistique régional tout en créant des milliers d’emplois.



« Si tout se passe bien, la livraison du Port de Ndayane interviendra en 2026 », a déclaré El Hadj Ndiogou Sy, chef de la Division Action commerciale du Port autonome de Dakar, en réponse à une question posée par la ministre des Pêches, Fatou Diouf, lors de sa visite à la FIDAK.



À en croire le journal, grâce à un tirant d’eau de plus de 18 mètres, le Port de Ndayane pourra accueillir des navires de grande capacité, contre 13 mètres pour le Port de Dakar. Avec une superficie deux fois supérieure à celle du Port de Dakar, Ndayane comprendra un chenal d’accès de 5 km, une zone industrielle, une zone maritime, une zone économique, un terminal à conteneurs et des infrastructures sanitaires.



Le projet prévoit la création de 3 000 emplois lors de sa phase initiale, 25 000 emplois sur la plateforme portuaire, et jusqu’à 100 000 emplois sur la plateforme logistique.