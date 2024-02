Transport ferroviaire : la Seter attend 7 nouvelles rames

Le TER depuis sa mise en circulation connait une forte demande. Le nombre de passagers s’accroit de jour en jour. De plus le trajet du train est en passe de devenir le moyen de transport le plus utilisé dans la capitale, d’après les autorités. «Par rapport à la forte demande […] l’Etat a commandé de nouvelles rames qui sont en construction », a indiqué Charles Civreis, directeur général de la SETER. Monsieur Civreis l’a fait savoir, lors d’une cérémonie marquant la célébration des deux années d’exploitation du train express régional (TER).



Les autorités de la SETER, ont salué à cette occasion la performance des employés de la société. Et les client de leurs côtés, d'après une étude de satisfaction, sur plus de 3000 enquêtés dans les gares 97% des clients ont marqué leurs satisfactions et 95% apprécient le degré de propreté dans les trains et la ponctualité.