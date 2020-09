Transport : la liaison maritime Dakar- Ziguinchor reprend mardi prochain

Suspendue à cause de la Covid-19, la liaison maritime Dakar-Ziguinchor par le bateau Aline Sitéo Diatta reprend mardi prochain. Contacté par nos confrères de Igfm, le directeur commercial de COSAMA (Consortium Sénégalais d'Activités Maritimes), Abdou Salam Kane confirme la reprise des rotations du bateau à partir du mardi 22 septembre 2020.



Un grand soulagement pour les populations qui font un grand tour en passant par Tambacounda et Kolda pour rejoindre Ziguinchor.



COSAMA est un opérateur maritime privé qui assure une mission de service public de transport maritime de passagers et de marchandises pour la continuité territoriale sur la Liaison Maritime Dakar-Ziguinchor.