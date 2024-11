Transports à Dakar : Malick Ndiaye prépare la restructuration du réseau et renforce les partenariats

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a mené une série de réunions hier mercredi à Dakar sur les principaux enjeux du secteur des transports. La première réunion a été consacrée à la préparation du Conseil interministériel sur le budget du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud). Les discussions ont porté sur les ajustements financiers nécessaires pour assurer le bon déroulement des programmes, en particulier le projet de restructuration du Réseau de transport en commun (Rtc) de Dakar.



Selon Libération qui donne l'information, lors de la deuxième rencontre, M. Ndiaye a reçu une délégation de l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica), dirigée par M. Ryuichi Kato. Ensemble, ils ont échangé sur les projets d'infrastructures routières et ferroviaires. Le ministre a souligné "l'importance d'une collaboration renforcée avec la Jica, notamment pour développer le secteur ferroviaire, et a insisté sur la mise en place d’un schéma directeur par étapes afin d'assurer le respect des délais de livraison."



Enfin, le ministre a co-présidé une troisième réunion avec Alioune Sall, ministre de la Communication, en présence des représentants de Huawei. Ce dernier a présenté un projet de système de transport intelligent pour Dakar, "visant à améliorer la mobilité et la sécurité routière grâce à des technologies telles que la vidéo-verbalisation." Malick Ndiaye a insisté "sur la nécessité d'une coopération étroite avec Huawei pour garantir la réussite de cette initiative innovante."