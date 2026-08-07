Traque contre l'orpaillage clandestin à la frontière malienne : 97 personnes interpellées à Fadougou

Un important site d'extraction illégale d'or a été démantelé le long de la rivière Falémé par le Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (Garsi 2). Outre les arrestations, les gendarmes ont saisi plus d'une centaine d'équipements lourds.



La lutte contre l'orpaillage clandestin et l'insécurité transfrontalière s'intensifie dans la région de Kédougou. Lors d'une opération coup de poing menée dans le village de Fadougou (commune de Madina Baffé), les éléments du point d'appui du Garsi 2 ont mis fin aux activités d'un campement d'orpaillage illégal installé à proximité immédiate de la Falémé.



Au total, 97 individus, dont 25 femmes, ont été appréhendés sur les lieux. Selon les précisions transmises par la brigade territoriale de gendarmerie de Saraya, les personnes interpellées sont majoritairement de nationalités malienne, guinéenne et burkinabè, aux côtés desquelles figurent également deux ressortissantes sénégalaises.



Sur le terrain, les forces de défense et de sécurité ont neutralisé une importante logistique d'extraction artisanale. Au total, 103 matériels lourds ont été confisqués : 34 groupes électrogènes, 28 marteaux-piqueurs, 15 motos, 15 panneaux solaires ainsi que 11 motopompes.



Cette intervention s'inscrit dans le cadre de la protection du principal affluent du fleuve Sénégal. Depuis le décret présidentiel interdisant toute activité minière sur une bande de 500 mètres le long de la rive gauche de la Falémé — une mesure en vigueur du 31 juillet 2024 au 30 juin 2027 —, les unités spéciales veillent au respect strict de cette zone de sécurité.



L'ensemble des prévenus ainsi que le matériel saisi ont été mis à la disposition de la brigade de gendarmerie de Saraya pour la suite des procédures judiciaires.