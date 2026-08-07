Élections territoriales : Amadou Ba fixe au 26 août le dernier jour pour respecter le cadre légal

Le débat sur la date des prochaines élections territoriales s’anime au Sénégal. Alors que la société civile et l’opposition estiment que le renouvellement des conseils municipaux doit intervenir avant le 23 janvier 2027, Amadou Ba, membre de Pastef et de la majorité parlementaire, met en avant les dispositions du Code électoral.



Dans une publication sur sa page Facebook, le député rappelle que « les élections territoriales doivent se tenir avant le dimanche 23 janvier 2027 ».



Selon lui, le 26 août constitue surtout une échéance importante dans le processus préparatoire du scrutin. Il s’appuie notamment sur les articles L.247 et L.282 du Code électoral, qui imposent au ministre chargé des élections, en l’occurrence le ministre de l’Intérieur, de fixer par arrêté le montant de la caution au plus tard 150 jours avant la date du scrutin.



« Le 26 août est le dernier jour pour respecter ce cadre légal IMPÉRATIF. Chacun peut épiloguer sur la date officielle des élections territoriales, mais celles des actes préparatoires sont d’ordre public », écrit Amadou Ba.



Le membre de Pastef estime ainsi que le respect de cette échéance constitue un préalable légal, indépendamment des débats actuels sur la date exacte du scrutin.



Il critique contre ceux qui réclament des précisions sur le calendrier électoral. « Ceux qui s’agitent sur la date des élections, cachent derrière leur grand frétillement, une peur bleue de se confronter au suffrage universel après tant de reniement sur les promesses ».



Amadou Ba conclut en affirmant que « les Sénégalais veillent, et sauront faire valoir leur droit ».