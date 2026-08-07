Équipements médicaux : un véhicule de 340 millions FCFA pour dépanner les hôpitaux du Sénégal

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renforce le plateau technique national avec l'acquisition d'un véhicule spécialisé de maintenance biomédicale d'un coût de 340,5 millions FCFA TTC. Cet atelier roulant sillognera les structures sanitaires du pays pour diagnostiquer et réparer le matériel lourd directement sur place.



Réduire le temps d'immobilisation des équipements médicaux et garantir la sécurité des soins dans les établissements publics constitue un défi majeur pour le système de santé. Pour y répondre, la tutelle vient de réceptionner un véhicule d'intervention technique autonome d'une valeur de 340 527 964 FCFA TTC, doté de ses propres sources d'énergie et de postes de travail aménagés.



Véritable laboratoire sur roues, le camion embarque un lot d'Équipements de Contrôle, de Mesure et d'Essai (ECME) de haute précision. La logistique comprend notamment des testeurs pour couveuses et défibrillateurs, des radiomètres pour la photothérapie, des analyseurs de respirateurs et de pompes à perfusion, ainsi que des outils de contrôle pour les tables d'angiographie et les amplificateurs de brillance.



Grâce à cette mobilité, les équipes biomédicales pourront effectuer directement sur le terrain les opérations de maintenance préventive, le diagnostic des pannes et la vérification métrologique des appareils après réparation. Cette stratégie de décentralisation technique vise à assurer une meilleure disponibilité des outils de diagnostic et de traitement sur l'ensemble du territoire national.